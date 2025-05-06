Вовсе не «редкие», но на вес золота: Что такое редкоземельные элементы и почему за ними гоняется весь мир?

Мы живём в эпоху удивительных технологий. Смартфоны, ставшие продолжением нашей руки, электромобили, меняющие облик городов, медицинские томографы, заглядывающие внутрь человеческого тела, — всё это стало возможным благодаря научному прогрессу.
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