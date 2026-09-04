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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Репортер Сэм Куинн: «У Джейлена Дюрена теперь просматривается место в «Клипперс» на рынке свободных агентов 2027 года»

Центровой Джейлен Дюрен продолжает противостояние с «Детройтом» за новый контракт. Стороны упорно стоят на своих позициях и не могут договориться по поводу зарплаты бигмена.

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