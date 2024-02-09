Прекращение протестов в Болгарии: фермеры договорились с правительством

Правительство Болгарии достигло сегодня соглашения с представителями аграрного сектора, которые протестовали с требованиями предоставить им большую помощь и защитить от конкуренции из-за импорта сельхозпродукции из других государств.
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