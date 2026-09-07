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Пятый канал

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Окруженные под Харьковом боевики ВСУ лишились наземного снабжения

Окруженные под Харьковом боевики ВСУ лишились наземного снабжения

Окруженные в Харьковской области подразделения ВСУ лишились возможности получать подкрепление и снабжение по земле.

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