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Адвокат назвала лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

Адвокат назвала лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

За вождение в состоянии опьянения автомобилист лишается права управлять транспортным средством. При этом неважно, что именно вызвало это опьянение – алкоголь, наркотические средства или лекарственные препараты, которые ухудшают реакцию и внимание.

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