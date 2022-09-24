Адвокат назвала лекарства, из-за которых можно лишиться водительских прав

За вождение в состоянии опьянения автомобилист лишается права управлять транспортным средством. При этом неважно, что именно вызвало это опьянение – алкоголь, наркотические средства или лекарственные препараты, которые ухудшают реакцию и внимание.
За вождение в состоянии опьянения автомобилист лишается права управлять транспортным средством. При этом неважно, что именно вызвало это опьянение – алкоголь, наркотические средства или лекарственные препараты, которые ухудшают реакцию и внимание.
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