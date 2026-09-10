Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Могила Беринга: как экспедиция 1991 года нашла командора и что показал его череп

Двести пятьдесят лет Витус Беринг лежал в песке острова, названного его именем, и всё, что о нём знали потомки, сводилось к двум вещам: он умер от цинги и выглядел как на портрете — круглолицый, одутловатый, с двойным подбородком.

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