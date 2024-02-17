Зависть Что говорить, многие ведь воспринимали всё это как типовую сказку про героя-удачника. Более того — именно поэтому многие ему завидовали.
Зависть
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Зависть Что говорить, многие ведь воспринимали всё это как типовую сказку про героя-удачника. Более того — именно поэтому многие ему завидовали.