English Open 2023. Результаты, турнирная сетка

Даты проведения: 2 — 8 октября 2023 Название турнира: Открытый чемпионат Англии 2023 Тип турнира: Рейтинговый Арена: The Brentwood Centre Место проведения (населенный пункт, город, страна): Брентвуд, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Марк Селби English Open 2023 Все новости и результаты English Open 2023 Квалификация English Open 2023 Турнирная сетка турнира English Open 2023 по снукеру: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Голосование — кто станет победителем турнира Инглиш Опен 2023?: Призовой фонд English Open 2023: Призовой фонд Инглиш Опен 2023 Общий призовой фонд 427 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 80 000Финалист — £ 35 000 Полуфиналисты — £ 17 500 Четвертьфиналисты — £ 11 000 Участники 1/8 финала — £ 7 500 Участники 1/16 финала — £ 4 500 Участники второго раунда — £ 3 000 Найвысший брейк — £ 5 000 [свернуть] Сенчури брейки English Open 2023: Cотенные серии Инглиш Опен 2023 [свернуть] Расписание матчей и результаты English Open 2023 по снукеру Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: Вторая сессия: Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/8 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Второй раунд Марк Селби / Xing Zihao (-) Лайем Хайфилд / Мартин О’Доннелл Стивен Магуайр / Дэниел Уэллс (-) Тор Чуан Леонг / Луис Хиткоут Райан Дэй / Эшли Хагилл (-) He Guoqiang / Энди Ли Хоссейн Вафаей Айюри / Лиам Грэм (-) Цзян Цзюнь / Жюльен Леклерк Дэвид Лилли / Тепчайа Ун-Ну (-) Джо Перри / Марк Дэвис Джеймс Кэхилл / Manasawin Phetmalaikul (-) Джон Хиггинс / Марко Фу Минк Нутчарут / Цао Юпен (-) Дэвид Гилберт / Дин Янг Джон Эстли / Мартин Гулд (-) Кайрен Уилсон / Оливер Лайнс Джадд Трамп / Шон О’Салливан (-) Long Zehuang / Скотт Дональдсон Джимми Робертсон / Рианн Эванс (-) Аллан Тэйлор / Джек Джонс Роберт Милкинс / Робби Уильямс (-) Виктор Саркис / Адам Даффи Том Форд / Сюй Сы (-) Аарон Хилл / Юань Сыцзюнь Род Лоулер / Хаммад Миах (-) Рики Уолден / Джордан Браун Пэн Исун / Грэм Дотт (-) Барри Хокинс / Энтони Хэмилтон Сэм Крэйги / Майкл Уайт (-) Мэттью Селт / Алфи Бёрден Ишприт Сингх Чадха / У Ицзэ (-) Марк Аллен / Mostafa Dorgham Ронни О’Салливан / Эндрю Паджетт (-) Кен Доэрти / Джексон Пейдж Си Цзяхой / Александр Урсенбахер (-) Стивен Хендри / Фергал О’Брайен Джек Лисовски / Мэттью Стивенс (-) Эллиот Слессор / Будет определён Энтони МакГилл / Химаншу Джейн (-) Анда Чжан / Бен Мертенс Марк Джойс / Лукас Клекерс (-) Стюарт Бинхэм / Дженсон Кендрик Ahmed Aly Elsayed / Лиам Пуллен (-) Аллистер Картер / Джейми Кларк Райан Томерсон / Эндрю Хиггинсон (-) Чжоу Юэлун / Бен Уолластон Стюарт Кэррингтон / Антон Казаков (-) Нил Робертсон / Сандерсон Лам Шон Мерфи / Liu Hongyu (-) Джимми Уайт / Джо О’Коннор Крис Уокелин / Люй Хаотянь (-) Джейми Джонс / Росс Муир Марк Уильямс / Иан Бернс (-) Сяо Годун / Тянь Пэнфэй Ноппон Саенгхам / Дилан Эмери (-) Зак Сурети / Оливер Браун Доминик Дэйл / Ребекка Кенна (-) Гэри Уилсон / Пан Цзюньсюй Эшли Карти / Дэвид Грэйс (-) Дин Джуньху / Ма Хай Лонг Baipat Siripaporn / Мухаммад Асиф (-) Фань Чжэнъи / Андрес Петров Мохамад Ибрагим / Энди Хикс (-) Лука Бресель / Стэн Муди Квалификация турнира English Open 2023 по снукеру 6 — 8 сентября, квалификация English Open 2023, Morningside Arena, Лестер, Англия, Великобритания Сенчури брейки квалификации English Open 2023: Cотенные серии квалификации Инглиш Опен 2023 [свернуть] Второй квалификационный раунд Марк Селби (-) Xing Zihao начало 02.