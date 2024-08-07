Женщина и мужчина были ранены после атаки ВСУ на село под Белгородом

Украинские националисты вновь нанесли удар по Белгородской области. Ночью 8 августа после объявления в регионе ракетной опасности губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Ясные Зори, в результате чего были ранены два мирных жителя.
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