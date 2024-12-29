Лавров призвал не гадать, что может произойти, когда истечет срок действия ДСНВ

Руководитель МИД Российской Федерации Сергей Лавров призвал не гадать, что может произойти после февраля 2026-го, когда истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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