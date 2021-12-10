Посадивший самолет RyanAir с Протасевичем на борту диспетчер рассказал об операции КГБ

Диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов, посадивший самолет Ryanair в столице Белоруссии с экс-главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, рассказал, как стал участником спецоперации КГБ.