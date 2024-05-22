Врач назвала россиянам самые опасные алкогольные коктейли

Лето — это всегда пора пикников, шашлыков и прочих мероприятий на свежем воздухе. Жара заставляет многих россиян экспериментировать, смешивая алкогольные и прохладительные напитки в традиционные и не очень коктейли.
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