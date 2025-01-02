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Аргументы и Факты

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Военный эксперт Шамань: войска РФ могут дойти до Приднестровья в ходе СВО

Военный эксперт Шамань: войска РФ могут дойти до Приднестровья в ходе СВО

Российские войска в ходе СВО имеют все шансы установить контроль над территорией Новороссии вплоть до Приднестровья, заявил полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена «За заслуги» Режи Шамань.

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СЗ
Светлана Зуева
Приднестровье должно быть российским!
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