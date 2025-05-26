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Эксперт Филевский: телефонные мошенники стали действовать под видом курьеров

Эксперт Филевский: телефонные мошенники стали действовать под видом курьеров

Мошенники осуществляют массовый обзвон россиян, притворяясь сотрудниками служб курьерской доставки. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.

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