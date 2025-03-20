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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
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    А еще осенью писали, что "Спартак выбыл из чемпионской гонки".«У «Спартака» сил...

Тарасова о матчах между КХЛ и НХЛ: «Идея Путина не стала неожиданностью для Трампа. Потому что президенты хорошо разбираются во всем, что касается жителей стран, знают, что любит народ. А спорт любят все»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

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