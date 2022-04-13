Происшествия

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Полицейские в Магадане установили гражданина, который присвоил 1 миллион 670 тысяч рублей, используя свое служебное положение

Полицейские в Магадане установили гражданина, который присвоил 1 миллион 670 тысяч рублей, используя свое служебное положение

Следователями СО ОМВД России по г. Магадану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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