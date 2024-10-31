Никита Пресняков спас 9-летнего брата, который подавился зубочисткой

Наталья Подольская рассказала об опасном происшествии. Владимир Пресняков с сыновьями: Никитой, Артемием и Иваном Социальные сетиНаталья Подольская рассказала о неприятном инциденте, который произошел в ее семье недавно.
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