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Джордан Пул – третий игрок в истории «Уорриорз», набравший 30+ очков в дебютном матче плей-офф

Джордан Пул – третий игрок в истории «Уорриорз», набравший 30+ очков в дебютном матче плей-офф

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул стал третьим игроком в истории «Уорриорз», который набрал 30 очков или больше в дебютном матче плей-офф.

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