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Андрей Ваджра: Сегодняшнее выступление Зеленского – это апофеоз его нарциссизма

Послушал выступление гражданина Зеленского по случаю украинской «независимости». Ну, что я могу сказать? Как будто лицезрел Нерона в вышиванке, играющего на бандуре и декламирующего поэму о гибели Трои на фоне пылающего Киева.

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