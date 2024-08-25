Андрей Ваджра: Сегодняшнее выступление Зеленского – это апофеоз его нарциссизма

Послушал выступление гражданина Зеленского по случаю украинской «независимости». Ну, что я могу сказать? Как будто лицезрел Нерона в вышиванке, играющего на бандуре и декламирующего поэму о гибели Трои на фоне пылающего Киева.
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