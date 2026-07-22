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Татар-информ

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За детское порно и развратные действия 35-летний мужчина пойдет под суд в РТ

За детское порно и развратные действия 35-летний мужчина пойдет под суд в РТ

В Татарстане будут судить 35-летнего жителя Ростовской области. Мужчине вменяют преступления сексуального характера, среди которых изготовление материалов с порнографическими изображениями детей, использование детей в целях изготовления порнографических материалов, а также развратные действия и т.

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