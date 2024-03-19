Русский "Скат" уничтожил чешского "Вампира", готовившегося к обстрелу Белгорода

Дрон "Скат-350М" помог уничтожить РСЗО Vampire, которой пользуются боевики ВСУРИА Новости со ссылкой на концерн "Калашников" пишут о том, что русскому дрону "Скат" удалось обнаружить РСЗО Vampire, стоящую на вооружении ВСУ.