Русский "Скат" уничтожил чешского "Вампира", готовившегося к обстрелу Белгорода

Дрон "Скат-350М" помог уничтожить РСЗО Vampire, которой пользуются боевики ВСУРИА Новости со ссылкой на концерн "Калашников" пишут о том, что русскому дрону "Скат" удалось обнаружить РСЗО Vampire, стоящую на вооружении ВСУ.
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