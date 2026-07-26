Binance ежемесячно проводит тестирование своих сотрудников на предмет фишинговых атак

Как заявил главный специалист по безопасности Binance Джимми Су, криптовалютная биржа проводит имитационные фишинговые атаки против своих сотрудников и может уволить тех, кто неоднократно не проходит эти тесты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии