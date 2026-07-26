MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Binance ежемесячно проводит тестирование своих сотрудников на предмет фишинговых атак

Binance ежемесячно проводит тестирование своих сотрудников на предмет фишинговых атак

Как заявил главный специалист по безопасности Binance Джимми Су, криптовалютная биржа проводит имитационные фишинговые атаки против своих сотрудников и может уволить тех, кто неоднократно не проходит эти тесты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии