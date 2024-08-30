Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Почему в Думе под надуманными предлогами о "правах человека" о "нарушении демократии (читай плутократии)" стопорят оч...Подельники Чубайс...
  • Анатолий Страшко
    И пешки сбегут. Вопрос у меня к Путину. Как так могло быть? Неужели всё Ваше окружение это жулики. Тогда кто Вы, ВВ? ...Подельники Чубайс...
  • radiofree
    Главного выпустили,а пешки отдуваются.Подельники Чубайс...

"Просто подтерлись и выбросили": Прозябающую в нищете Хаматову лишили последнего источника заработка

"Просто подтерлись и выбросили": Прозябающую в нищете Хаматову лишили последнего источника заработка

Все таки странные эти люди - звездные релоканты. Сперва бегут из России, променяв уважение поклонников, славу и заработки, на сомнительные западные плюшки, а затем всеми силами пытаются вернуть прежний образ жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх