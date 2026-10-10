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Газета.ру

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Космонавт Кикина назвала самым уютным уголком МКС свою каюту

Космонавт Кикина назвала самым уютным уголком МКС свою каюту

Космонавт Анна Кикина считает самым уютным местом на Международной космической станции (МКС) свою каюту, передает ТАСС.

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