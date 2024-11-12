Каждый третий россиянин стал жертвой кибербуллинга

По результатам опроса, проведённого технологическим холдингом VK, около трети россиян хотя бы раз становились жертвами травли в интернете, и многие из них сталкивались с негативными эмоциональными и физическими последствиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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