Ученые выяснили, как необычно действует на здоровье мужчин созерцание моря

Смотреть на море приятно в любую погоду, но, оказывается, это занятие имеет еще и терапевтический эффект! Мы узнали об этом благодаря ученым из Каталонии, Испания, которые провели эксперимент с участием добровольцев.
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