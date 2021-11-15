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Новейший российский истребитель Checkmate покорил участников авиасалона в Дубае

Новейший российский истребитель Checkmate покорил участников авиасалона в Дубае

Новейший российский истребитель стал главным хитом авиасалона, который открылся в Дубае. Самолет пятого поколения Checkmate — название переводится как шах и мат — собрал вокруг себя целую толпу экспертов, хотя на выставке были и другие новинки.

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