Новейший российский истребитель Checkmate покорил участников авиасалона в Дубае

Новейший российский истребитель стал главным хитом авиасалона, который открылся в Дубае. Самолет пятого поколения Checkmate — название переводится как шах и мат — собрал вокруг себя целую толпу экспертов, хотя на выставке были и другие новинки.
Новейший российский истребитель стал главным хитом авиасалона, который открылся в Дубае. Самолет пятого поколения Checkmate — название переводится как шах и мат — собрал вокруг себя целую толпу экспертов, хотя на выставке были и другие новинки.
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