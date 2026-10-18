Эксперт Елена Фроленко в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что купать кошек нужно только при необходимости, поскольку большую часть ухода за шерстью питомец берет на себя.
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