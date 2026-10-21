Дмитрий Дибров признался, что совершенно не переживает из-за развода. При этом новая избранница телеведущего Екатерина Гусева считает, что ему необходимо заняться здоровьем: последствия пережитого стресса могут сказаться на организме, поэтому важно сдать анализы, обратиться к врачу и составить программу восстановления.