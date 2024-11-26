Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шляхтин
    Решить проблему с нехваткой кадров, очень просто,на основе Закона о полиции, создать муниципальную полицию, которая б..."Отслужат в армии...
  • vladstamp
    Вставай страна огромная!!!"Отслужат в армии...
  • Александр Север
    Странно, мы ли не знаем где лучше взорвать "американскую часть" северного потока? Ну ежели не сложилось, так и хрен с..."Северные потоки"...

Тёмная фабрика на 280 тысяч машин в год

Тёмная фабрика на 280 тысяч машин в год

Чанъань — древний город в Китае, успевший побывать столицей нескольких китайских государств. В середине 8-го века, когда Пипин Короткий воевал с лангобардами на обезлюдевших руинах Римской империи, население Чанъаня уже составляло более 1 млн человек, что делало тогдашний центр империи Тан крупнейшим городом планеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх