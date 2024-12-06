Guardian: Салливан пообещал Киеву сотни тысяч снарядов и тысячи ракет

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь к середине января, сообщает The Guardian со ссылкой на советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.
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