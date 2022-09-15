В Краснодарском крае полицейские оказали помощь автоледи с детьми, оказавшимся в трудной ситуации на дороге

В Краснодарском крае полицейские оказали помощь автоледи с детьми, оказавшимся в трудной ситуации на дороге

К сотрудникам ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Горячий Ключ, находящимся на маршруте патрулирования на федеральной автомобильной дороге «М-4 Дон», за помощью обратилась водитель автомобиля «Ниссан».

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