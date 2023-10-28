НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

2 подписчика

6 особенностей курортного отдыха в СССР, которые сейчас кажутся дикими

6 особенностей курортного отдыха в СССР, которые сейчас кажутся дикими

В советские годы для большинства советских граждан выезд за границу был крайне проблематичен, поэтому самыми популярными и желанными местами для летнего отдыха были черноморские курорты, а Ялта, Сочи и Гагра считались главными советскими пляжными здравницами и в сезон были до отказа забиты отдыхающими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх