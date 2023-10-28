6 особенностей курортного отдыха в СССР, которые сейчас кажутся дикими

В советские годы для большинства советских граждан выезд за границу был крайне проблематичен, поэтому самыми популярными и желанными местами для летнего отдыха были черноморские курорты, а Ялта, Сочи и Гагра считались главными советскими пляжными здравницами и в сезон были до отказа забиты отдыхающими.