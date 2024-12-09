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Кожевников о Подконицки в «Авангарде»: «Цирк! Что же у нас за провинциальный менталитет, если в таком клубе ставим и.о. не местную легенду, а неизвестного словака!»

– Что отметите на прошедшей неделе? – В очередной раз не понял происходящего в Омске. Убрали тренера Звягина – и тут же одержали две победы подряд.

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