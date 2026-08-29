Представлен российский беспилотный катер «Вектор»

Российские разработчики готовят автономную платформу, способную работать без оператора и связи 24/7 Российские разработчики представили многоцелевой безэкипажный катер «Вектор», ходовые испытания которого начались в Санкт-Петербурге.
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