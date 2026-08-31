Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Выйдем из этих ЕАЭС! Ой, а Европа не берёт?»: в Армении неудачно порадовались плану Пашиняна подать заявку в ЕС

«Выйдем из этих ЕАЭС! Ой, а Европа не берёт?»: в Армении неудачно порадовались плану Пашиняна подать заявку в ЕС

Телеканал "78" Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подачу заявки на членство в Евросоюзе.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леон
Леонизменено

Сравнили Турцию и Армению. Турция 86 млн. населения и армия крупнейшая в Европе и неизвестно турки будут в ЕС или наоборот. А Армения ...3 млн. торгашей и плацдарм против России.  И сравнивать просто глупо или введение в заблуждение.