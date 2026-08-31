«Выйдем из этих ЕАЭС! Ой, а Европа не берёт?»: в Армении неудачно порадовались плану Пашиняна подать заявку в ЕС

Телеканал "78" Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подачу заявки на членство в Евросоюзе.
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... однажды уже вышли из СССР, перебрались из нищебродии в РОССИЮ и сели на шею, захребетники...
Ошибаются армяне... Европу им не просчитать!
Надеются что их жопа в Европе пригодится, а там своих пи хватает
... наладить импорт тунеядцев-торгашей на историческую родину, это лучший подарок, запретить поставки всего на эту недотерриторию...
Так может через 30 лет Армения вступит в ЕС... Правда Пашиняна уже не будет... и ЕС уже не будет... А эти 30 лет хворост будут собирать и отапливать жильё...
Сравнили Турцию и Армению. Турция 86 млн. населения и армия крупнейшая в Европе и неизвестно турки будут в ЕС или наоборот. А Армения ...3 млн. торгашей и плацдарм против России. И сравнивать просто глупо или введение в заблуждение.
Одна маленький, но гордый птичка.... ))) Птичку жалко ))))