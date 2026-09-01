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Царьград

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"Здесь ничего нет": Рудковская объяснила, почему сын переходит в сборную Азербайджана

"Здесь ничего нет": Рудковская объяснила, почему сын переходит в сборную Азербайджана

Как известно, в мае 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство. Многим показалось странным желание выступать под другим флагом.

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