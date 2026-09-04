В МИД Германии выразили сожаление в связи с закрытием в России отделений Института Гете.
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Этот "институт гёте" - не просто !филиал", это структурное подразделение БНД фашистской.
Британия это вам не Воронеж, там у них и бизнес и семьи и... У кого 'рука поднимется' собственный дом поджечь..?
ОЧЕРЕДНОЙ ТРЁП об УДАРАХ по МЕЛКОБРИТАНИИ и НЕ БОЛЕЕ ТОГО , ДОСТАЛИ уже эти СОПЛИ ...!!!
прочитали с поручиком, - "... потенциальными целями могут стать британские экономические и промышленные объекты на Украине", - и не въехали, - эт чО получается, англичанка гадит а "объекты" ещё тока "могут стать целями"?..
Какие удары по Англии? Там же самое ценное наших власть имущих и хозяев капиталистической России, олигархов!
Немцы... в концентрационных лагерях создавали альбомы из татушек... Делали абажуры и перчатки из человеческой кожи... Любители творчества и одновременно поголовно маниаки... Таких скотов не было даже в дикой Японии... Наглы... просто тупорылые дебилоиды... Даже обезьяны более развиты... А Гейропа в целом, это сплошные педерасты и вафлёры... А мы почти идеальны... как я наблюдаю... красавчики и истинные аристократы. Надо этот гейропейский шмурдяк дустом посыпать густо...
Нашим людям от кого зависит вмандить по заводам в Британии или нет, видимо британский электорат ближе по душе, чем свой народ, вот и не трогают их. А ведь народ уже устал и озлобился, потому, как эта тягомотина уже в пятый год перешла, а сколько людей наших убили с туманного альбиона эта, млять, сволота сраная, а нам всё никак не хочется им ипальник разворотить. Пусть, видимо, ещё нашего люда тыщь сто на тот свет отправят....