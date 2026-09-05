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Царьград

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Кабачки, патиссоны и тыквы – вперёд. А потом – морковь и свёкла. Что собрать в огороде до заморозков?

Кабачки, патиссоны и тыквы – вперёд. А потом – морковь и свёкла. Что собрать в огороде до заморозков?

Что нужно собрать на приусадебном участке до заморозков, рассказала эксперт с 30-летним опытом.Первые осенние заморозки не за горами.

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