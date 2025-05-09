Во все времена казаки выступали на передовой, встречая лицом к лицу любую угрозу, заслоняя родную землю от опасности.
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Во все времена казаки выступали на передовой, встречая лицом к лицу любую угрозу, заслоняя родную землю от опасности.