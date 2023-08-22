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«Хочешь фото? Придется заплатить!» Гвардиола – инспектору, попросившему о фото после штрафа тренеру за неправильную парковку

«Хочешь фото? Придется заплатить!» Гвардиола – инспектору, попросившему о фото после штрафа тренеру за неправильную парковку

В понедельник тренер «Манчестер Сити» был оштрафован за парковку в неположенном месте в Манчестере. После штрафа инспектор дорожного движения попросил тренера о совместном фото.

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