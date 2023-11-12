В Тюмени готовят офицеров для защиты Родины Елена ВайленкоВ Тюмени, на передовой обеспечения безопасности России, действуют учебные военные заведения, играющие ключевую роль в формировании кадров для Вооруженных сил.
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