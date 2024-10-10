Умирать накладно: ритуальные услуги в Мангистау подорожали почти на 30%

В одном регионе рост цен достиг сразу 88%, ещё в пяти — превысил 25%, отмечают аналитики из Finprom.kz По итогам первого полугодия 2024-го объём услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности в РК составил 2,9 млрд тг — на 19,2% меньше, чем годом ранее.