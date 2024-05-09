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«Творится что-то страшное»: ВС России превращают «Канал» в Часов Яре в могильник врага: Сводки с фронта, последние данные о ходе проведения СВО на Украине, к утру 09.05.24 г.

«Творится что-то страшное»: ВС России превращают «Канал» в Часов Яре в могильник врага: Сводки с фронта, последние данные о ходе проведения СВО на Украине, к утру 09.05.24 г.

Сводки с фронта, последние новости и сводки СВО сегодня, к утру 9 мая 2024 г., данные СМИ и российских военкоров с фронтов Украины, по состоянию к утру 09.

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