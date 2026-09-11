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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард Алекс Тухи еще раз попробует пробиться в состав «Уорриорз», восстановившись после травмы колена

22-летний австралийский форвард Алекс Тухи (203 см) подписал контракт Exhibit 10 с «Голден Стэйт». Тухи был выбран 52-м на драфте-2025 после выступления в чемпионате Австралии за «Сидней».

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