«Демоническая энергия»: наставление заключенным женщинам от священнослужителей в Тверской области Ольга БезродняяВ исправительном учреждении для женщин в Вышнем Волочке, Тверской области, состоялась просветительская беседа, в ходе которой осужденным рассказали о значении периода Великого поста и важности избавления от нецензурной лексики.
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