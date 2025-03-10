Рёпке предложил запечатать российские газопроводы после операции в Судже

Eduard

Почему-то всегда на Россию говорят плохо,хотя её руки чисты в отличии от лицемеров Европы,которые улыбаются,а за спиной фигу показывают и очень любят чужую землю.Им Украина нужна была,теперь вцепились в Россию думая,если в ЕС 28 стран,значит им всё под силу.Из Афгана их выгнали,но они всё мечтают!