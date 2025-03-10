Немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке после уникальной операции Вооруженных сил РФ по заходу в тыл группировки ВСУ в курской Судже по неработающему газопроводу призвал срочно взорвать все российские трубопроводы, которые ведут в ЕС.
Рёпке предложил запечатать российские газопроводы после операции в Судже
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Юморист!
Ответить
18 час.
Eduard
Почему-то всегда на Россию говорят плохо,хотя её руки чисты в отличии от лицемеров Европы,которые улыбаются,а за спиной фигу показывают и очень любят чужую землю.Им Украина нужна была,теперь вцепились в Россию думая,если в ЕС 28 стран,значит им всё под силу.Из Афгана их выгнали,но они всё мечтают!
Ответить
18 час.
НК
Наталья Конева
Европейцы! У вас дурные глупые правители! Вы как то там разберитесь, они же вас имеют по полной программе...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии