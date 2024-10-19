В Караганде ко Дню Республики сделают единовременную выплату

Ко Дню Республики определенные категории граждан получат единовременную предпраздничную выплату. Акимат Караганды поздравит с праздником участников и инвалидов ВОВ, инвалидов всех групп, больных ВИЧ-инфекцией детей и других граждан, сообщает корреспондент ekaraganda.
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