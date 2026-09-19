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Татар-информ

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В Челнах отставной каперанг пришел на выборы в парадном кителе

В Челнах отставной каперанг пришел на выборы в парадном кителе

Фото: max.ru/channel_rimma В Набережных Челнах отставной капитан 1-го ранга Хаматсалих Ильмухин пришел на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в парадно-выходном кителе.

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