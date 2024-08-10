В Свердловской области водителям-мигрантам выдавали права без сдачи экзаменов

Расследование уголовного дела контролирует глава Следственного комитета РоссииУголовным делом по поводу незаконной выдачи водительских прав мигрантам в Нижнем Тагиле Свердловской области заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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